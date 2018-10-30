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محافظات

توقيع بروتوكول لإنشاء مصنع لمخلفات الرخام بشق الثعبان.. اليوم

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 07:25 ص
خالد عبدالعال محافظ
خالد عبدالعال محافظ القاهرة
عبد العزيز جمال
يشهد اللهواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى في الديوان العام، لإنشاء مصنع لتدوير وتصنيع مخلفات الرخام بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان، والتي تدخل في عدة صناعات، وكذلك للاستفادة منها، وتحقيق أعلى فائدة اقتصادية من عملية الصناعة.

ومن المقرر حضور عدد من قيادات المحافظة، مراسم التوقيع، أبرزهم اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام للمحافظة.

وتسعى المحافظة منذ 10 أعوام إلى تقنين أوضاع الورش والمصانع الموجودة في منطقة شق الثعبان.

وكان المحافظ السابق، المهندس عاطف عبد الحميد، قد أوضح ان المحافظة نجحت فى تقنين وضع بعض الورش؛ لتحسين البيئة نسيبًا، مؤكدًا أن المنطقة بها ما يقرب من 1700 مصنع وورشة، يعمل فيها نحو 50 ألف عامل من العمالة المباشرة، ومثلهم عمالة غير مباشرة.

وأكد أن مشروع تطوير شق الثعبان يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحويلها إلى مدينة عالمية لصناعة الرخام، وتأسيس بورصة للرخام.

واستعانت المحافظة في وقت سابق باستشاري متخصص، والذ وضع تصورا كاملا للمدينة التى سيتم انشاؤها لصناعة الرخام بالمنطقة ، ومن المقرر أن يتم إنشاء مصنع آخر لاستغلال مخلفات الرخام، التى تدخل فى عدة صناعات.
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