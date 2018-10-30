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منوعات

روسيا تحتفل بذكرى العهد المرعب

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:35 ص
صدى البلد
كريم جمال
أحيا المئات من الروس في وسط العاصمة موسكو، ذكرى ضحايا عهد ستالين المرعب، حيث اصطف المشاركون في فعالية "عودة الأسماء"، التي تجري منذ أكثر من عقد، في طابور؛ لقراءة أسماء من قتلوا إبان فترة القمع السياسي التي بدأت في الثلاثينيات.

وبحسب سكاى نيوز، وضع آخرون الزهور والشموع بجانب صخرة تم إحضارها من مركز سولوفكي للاعتقال في أقصى الشمال، والتي أصبحت حاليا معلمًا خارج مكاتب شرطة الاستخبارات "إف إس بي".

وقال سيرجي ميتروخين (55 عاما): "أنا آتي كل عام لأنني أشعر بأن علي واجب تجاه الضحايا"، وأضاف ميتروخين، وهو عضو في حزب يابلوكو الليبرالي، لوكالة الأنباء الفرنسية " فرانس برس": "اليوم روسيا تحاول نسيان تلك الفترة".

فيما علقت مجموعة "ميموريال" الحقوقية، التي تنظم الفعالية على مدار 12 ساعة، بأن السلطات رفضت هذا الشهر خطط إجراء المراسم في مكانها المعتاد، ولكنها سمحت بها بعد أيام.
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