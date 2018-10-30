صحف الكويت تبرز زيارة السيسي إلى ألمانيا.. وبحث النائب العام السعودي قضية خاشقجي في إسطنبول.. وتعليق اعتراف المجلس المركزي الفلسطيني بإسرائيل.. وتخلي ميركل عن الترشح لمنصب المستشارة في 2021

الصحف الكويتية تبرز زيارة الرئيس السيسي إلى برلين ومشاركته في قمة العشرين

المجلس المركزي الفلسطيني يعلق الاعتراف بإسرائيل

الكنيست: الرئيس البرازيلي الجديد يفكر في نقل سفارة بلاده إلى القدس

الجيش الأميركي يرسل أكثر من 5200 جندي على حدود المكسيك

روسيا تحذّر من نشر الولايات المتحدة صواريخ في أوروبا





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وأفردت "الأنباء" تقريرًا مطولًا يستعرض زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين حول إفريقيا، مشيرةً إلى أن السيسي أكد خلال لقاءه نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، حرص مصر تكثيف التعاون مع ألمانيا خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يساهم في زيادة الاستثمارات الألمانية بمصر، من خلال استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها.





وفي سياق آخر، قالت "الوطن" إن أول طائرة من روسيا وصلت، أمس الإثنين، إلى مطار شرم الشيخ، وعلى متنها 223 سائحًا، بعد غياب قرابة 3 سنوات عقب حادث تحطم طائرة ركاب تابعة لموسكو في 2015، حيث جرى استقبالهم بحفاوة بالغة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية في جنوب سيناء ومطار شرم الشيخ ومحافظ جنوب سيناء.





وأفادت "الجريدة" بأن مطار شرم الشيخ الدولي، استقبل أمس، المشاركين في منتدى شباب العالم، الذي تنطلق فعاليات النسخة الثانية منه في المنتجع السياحي السبت المقبل، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 5 آلاف شاب وشابة من 160 دولة.





ونشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بيان وزارة الخارجية المصرية الذي أدانت فيه التفجير الانتحاري الذي استهدف دورية أمنية بوسط العاصمة التونسية، مما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى من قوات الأمن التونسية والمواطنين.





وعبّر البيان عن تمنيات مصر سرعة الشفاء لمُصابي الحادث الغاشم، مجددةً مُطالبة مصر بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وذلك عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن المدعي العام السعودي سعود المعجب، التقى النائب العام لمدينة إسطنبول، عرفان فيدان، أمس، في القصر العدلي في اسطنبول، مشيرةً إلى أن اللقاء استمر حوالي ساعة وبحثا فيه قضية وفاة الصحفي السعودية جمال خاشقجي.





ونقلت "القبس" عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف قوله، أمس، أن قضية خاشقجي لم تؤثر بشكل من الأشكال على التحضيرات الجارية لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسعودية.





وذكرت "الأنباء" أن وزارة الداخلية التونسية أعلنت أن امرأة فجرت نفسها في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي، قرب سيارات للشرطة، ما تسبب في إصابة 9 أشخاص بجروح، مشيرةً إلى أن منفذة الهجوم هي فتاة تونسية تبلغ من العمر 30 عاما فجرت نفسها مما ادى الى مقتل الانتحارية وإصابة تسعة أشخاص بجروح بينهم ثمانية شرطيين.





وكشفت "الراي" أن منفذة الهجوم تدعى منى قبلة، وهي عزباء ولا تعمل، وتنحدر من بلدة زردة التابعة لمدينة سيدي علوان في محافظة المهدية الساحلية، وسط شرقي البلاد، وهي غير معروفة لدى الأجهزة الأمنية.





واهتمت "الوطن" ببيان المجلس المركزي الفلسطيني الذي أعلن فيه، أمس الاثنين، تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بفلسطين، وذلك نتيجة لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة، مؤكدًا رفضه للمشاريع الساعية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.





وأوضح البيان إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية جميع تجاه اتفاقياتها مع سلطة الاحتلال وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نظرًا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.





ونقلت "الأنباء" عن رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين قوله، إن الرئيس البرازيلي المنتخب خافيير بولسونارو "حليف حقيقي لإسرائيل ووعد خلال حملته الانتخابية بنقل سفارة بلاده إلى القدس"، في حين نقلت عن مصادر برازيلية قولها إن بولسونارو يفكر في نقل سفارة بلاده إلى القدس، وسينظر في ما إذا كان نقل السفارة سيساعد في "دفع السلام في الشرق الأوسط".





دوليًا، قالت "الجريدة" إن حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليميني "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" (CDU) وشريكه في الائتلاف الحاكم في برلين "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" (SPD)، تلقوا نكسة قاسية في انتخابات محلية أساسية في منطقة هيسن، مما دفع ميركل إلى إعلانها أنها ستتخلى عن رئاسة الحزب في ديسمبر المقبل، ولن تترشح لولاية جديدة في منصب المستشارية.





ونقلت "القبس" عن ميركل قولها: "أولا في المؤتمر المقبل لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ديسمبر بمدينة هامبورج... لن أرشح نفسي مجددا لمنصب زعامة الحزب، ثانيا هذه الولاية الرابعة هي الأخيرة في منصب المستشار الألماني. وفي الانتخابات الاتحادية لن أترشح مجددا لمنصب المستشارية في 2021، ولن أترشح للبوندستاج «البرلمان الاتحادي»... لن أسعى لأي مناصب سياسية أخرى".





وذكرت "الراي" أن الجنرال تيرينس أوشونيسي قائد القيادة الشمالية بالجيش الأميركي أعلن أن الجيش سينشر قوات قوامها أكثر من 5200 فرد، بينهم جنود مسلحين؛ لتعزيز جهود الرئيس دونالد ترامب لتأمين الحدود مع المكسيك للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين.



