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أخبار العالم

روسيا: السجن 20 عاما لإرهابي انضم لجبهة النصرة وقاتل ضد الجيش السوري

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 07:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
قضت محكمة في جمهورية ياقوتيا الروسية، بالسجن 20 عاما، على إرهابي من "جبهة النصرة"، شارك في نشاط الإرهابيين في سوريا، حيث وقع في قبضة الأمن لدى محاولته دخول أراضي روسيا بوثائق مزورة.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء أن الارهابي "ميرفهيدوف ميرسوخيدجون" من سكان ياقوتيا، ومواليد 1991، ثبت ضلوعه في أنشطة المنظمات الإرهابية في سوريا.

وأشارت القناة إلى أن "ميرفهيدوف ميرسوخيدجون" سافر إلى سوريا وتدرب في معسكر تابع لـ"النصرة" وشارك في القتال ضد الجيش السوري.
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