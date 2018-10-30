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منوعات

WhatsAap يطلق ميزة جديدة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 08:13 ص
صدى البلد
كريم جمال
طرح تطبيق التراسل الفوري الأشهر فى العالم، إضافة خاصية جديدة، وهي "الملصقات الكارتونية"، التي سيصبح بإمكان المستخدمين إرسالها أثناء المحادثات، كما هو الحال في "ماسنجر".

وبحسب سكاى نيوز، يطلق "واتساب" الميزة الجديدة على أنظمة تشغيل "أبل" و"أندرويد" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويحتاج التطبيق للتحديث إلى آخر نسخة؛ للحصول على الميزة الجديدة.

وقالت الشركة: "سواء كان كأس الشاي المبتسم أو القلب المفطور، الملصقات تساعدك على التعبير عن مشاعرك بطريقة لا تخدمك فيها الكلمات".

كما سيسمح التطبيق بتحميل ملصقات من خارج التطبيق، تنتجها شركات أخرى، ويستطيع المستخدم إدخالها في المحادثات.

وستضاف أيقونة الملصقات في أسفل المحادثات على التطبيق، بجانب أيقونة كاميرا التصوير وأيقونة التسجيل الصوتي.
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