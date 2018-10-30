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مرأة

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 09:08 ص
ديانا كرزون
ديانا كرزون
هاجر هانئ
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة الأردنية ديانا كرزون التى أكملت 35 عاما، التي اشتهرت بإطلالاتها الأنيقة واختيار التصميمات التي تناسبها وتدخلها قائمة النجمات العربيات الأكثر أناقة.

وتتميز كرزون باختيارها للفساتين المتناسقة مع قوامها والتصميمات التى تبرز جمالها، إضافة إلى ذلك تعتمد على الفساتين المصنوعة من الأقمشة الفاخرة والراقية التى تتمتع ببعض التطريزات الجذابة.

وتفضل ديانا كرزون الاعتماد على الألوان الزاهية كالزهرى والأخضر والبينك والألوان المعدنية أيضا كالفضى والذهبى والنحاسي، ما يمنحها طلة جديدة وغير تقليدية.

كما تعتمد الفنانة الأردنية بشكل كبير على المجوهرات الفخمة التى تزيد من جاذبيتها، وتسريحات الشعر والمكياج الذى يبرز جمال ملامحها.


في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون
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في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون

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