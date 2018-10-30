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فن

فاطمة عيد تكشف كواليس أنا بنت عمك في مؤتمر صحفي.. اليوم

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 09:06 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تعقد المطربة فاطمة عيد والمنتج ريتشارد الحاج مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء الموافق 30 أكتوبر، بمقر شبكة موسيقى، احتفالا بطرح ألبومها "أنا بنت عمك" المقرر طرحه خلال أيام.

ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر صناع الألبوم من الملحنين والشعراء، كما سيتم الكشف عن كواليس كل أغنية من الألبوم الذي يعيد الفنانة الشعبية الكبيرة بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الغنائية. 

الألبوم يتضمن أغاني تتضمن توزيعات جديدة لعدد من الأغاني القديمة إضافة لمجموعة من الأغنيات الجديدة المبهجة التي تتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين.
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