ريم البارودي تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة جديدة.. صور

نشرت الفنانة ريم البارودي صورا لها على صفحتها على "إنستجرام"، بإطلالة جذابة أبهرت متابعيها، وظهرت بفستان زيتي قصير من قماش الشمواه أو القطيفة.



وقد بدت ريم أنيقة من خلال تسريحة شعرها الناعمة، حيث صففته بموديل ناعم واختارت مكياجًا ناعمًا يبرز جمال عينيها باللونين االفاتحة مع لون كريم أساس يليق ببشرتها فبدت على طبيعتها وكأنها لا تضع شيئًا على وجهها.



وقد أبدى متابعوها إعجابهم بإطلالاتها البسيطة الأنيقة.



