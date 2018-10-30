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مرأة

ريم البارودي تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة جديدة.. صور

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 09:17 ص
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة ريم البارودي صورا لها على صفحتها على "إنستجرام"، بإطلالة جذابة أبهرت متابعيها، وظهرت بفستان زيتي قصير من قماش الشمواه أو القطيفة.

وقد بدت ريم أنيقة من خلال تسريحة شعرها الناعمة، حيث صففته بموديل ناعم واختارت مكياجًا ناعمًا يبرز جمال عينيها باللونين االفاتحة مع لون كريم أساس يليق ببشرتها فبدت على طبيعتها وكأنها لا تضع شيئًا على وجهها.

وقد أبدى متابعوها إعجابهم بإطلالاتها البسيطة الأنيقة.

ريم البارودي تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة جديدة.. صور
ريم البارودي تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة جديدة.. صور
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