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أخبار العالم

أبو الغيط يدين الحادث الإرهابي في تونس

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 09:05 ص
الأمين العام أحمد
الأمين العام أحمد ابو الغيط
نادر غازى
أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأقوى العبارات التفجير الإرهابي الانتحاري الذي وقع أمس بوسط العاصمة التونسية مستهدفًا قوةً أمنية، الأمر الذي أسفر عن وقوع عدد من الإصابات كانت أغلبها للعناصر الأمنية.

وأشار السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إلى أن أبو الغيط حرص على أن يؤكد في هذا الصدد مساندته الكاملة لتونس في مواجهة خطر الإرهاب وللجهود التي تبذلها السلطات التونسية من أجل الوقوف أمام مثل هذه العمليات الإرهابية التي وقعت اليوم، معربًا عن تمنياته بسرعة الشفاء للمصابين، ومنوهًا إلى الخطر الكبير والمستمر الذي يمثله الإرهاب على بنية ومستقبل المجتمعات العربية وعلى الجهود التي تبذلها الدول من أجل إحلال الأمن والاستقرار.
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