أبو الغيط يدين الحادث الإرهابي في تونس

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأقوى العبارات التفجير الإرهابي الانتحاري الذي وقع أمس بوسط العاصمة التونسية مستهدفًا قوةً أمنية، الأمر الذي أسفر عن وقوع عدد من الإصابات كانت أغلبها للعناصر الأمنية.



