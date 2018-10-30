انطلاق الانتخابات المحلية الإسرائيلية.. اليوم

تنطلق اليوم، الثلاثاء، الانتخابات المحلية الإسرائيلية، حيث يتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع في نحو 251 سلطة لانتخاب رؤسائها وأعضاء المجالس البلدية والمحلية منها 54 مجلسا إقليميا و197 سلطة محلية، أما في البلدات العربية فتجري الانتخابات في نحو 80 قرية ومدينة وتجمعات سكنية ضمن مجالس إقليمية.



ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في إسرائيل أكثر من 6 ملايين و650 ألفًا، من سن الـ 17 فما فوق ولأول مرة، يكون يوم الانتخابات المحلية يوم عطلة رسمية، مثل يوم الانتخابات العامة.



وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على 40% من الأصوات فستجرى جولة أخرى من الانتخابات في الـ 13 من شهر نوفمبر المقبل.



وجرى عند الساعة السابعة صباحا فتح 10674 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، منها 1327 مركزا في مناطق نفوذ المجالس الإقليمية والمراكز الأخرى في المدن والقرى المختلفة التي ستجرى فيها انتخابات محلية.



وستكون صناديق الاقتراع متاحة للناخبين حتى الساعة العاشرة بالمساء، حيث ستغلق ويعلن عن انتهاء التصويت، فيما سيسمح فقط من توقف في الطوابير قبالة الصندوق ممارسة حقه والتصويت حتى وإن انتهى الموعد الأصلي الذي حددته وزارة الداخلية.



وفي السلطات المحلية التي يبلغ عدد أصحاب الأحقية للتصويت فيها أقل من 350، تفتح صناديق الاقتراع من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء، علما أنه يتم إغلاق صندوق الاقتراع قبل ساعة الإغلاق المحددة إذا قام جميع أصحاب الأحقية بالتصويت فيه.