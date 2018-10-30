سفير طاجيكستان يستعرض إنجازات بلاده الاقتصادية في ندوة بالجامعة البريطانية

شارك خسرو ناظري، سفير طاجيكستان في القاهرة، مع نظرائه من البرتغال وسنغافورة والمكسيك، في حلقة نقاشية استضافتها الجامعة البريطانية في مصر أمس الأول، الأحد.



وأكد الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة، أن البرتغال وسنغافورة والمكسيك وطاجيكستان من تلك الدول التي حققت مؤشرات نجاح مرضية ومعدلات نمو اقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة، وهدف هذه الحلقة النقاشية تحليل أهم تحديات اقتصادية وبحث فرص وعقبات وعرض حلول واستماع لقصص النجاح للدول التي نالت نموا اقتصاديًا سريعًا.



من جانبه، تحدث السفير خسرو ناظري عن السياسات الاقتصادية للحكومة التاجيكية، وكذلك إجراءاتها الرامية إلى تحسين المناخ الاستثماري وتأسيس المناطق الاقتصادية الحرة ودعم القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي أدى إلى تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد وضمّن معدل النمو الاقتصادي السنوي في السنوات العشر الأخيرة بنسبة 7%.