توني ماهر في ضيافة صدى البلد.. اليوم

يحل الفنان توني ماهر ضيفا على موقع "صدى البلد" في الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء.



من المنتظر أن يتحدث "توني" عن كواليس برنامج saturday day night live بالعربي، الذي يشارك في تقديمه، ويحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.



كما يتطرق الحوار إلى بداية "توني" في عالم الشهرة، وأبرز الأعمال التي قدمها، وتجاربه التمثيلية وآخرها دوره المميز في مسلسل "رحيم" الذي عرض في رمضان الماضي.