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أخبار العالم

جولة إعادة بين مرشحين من أصل 25 في الانتخابات الجورجية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 09:36 ص
سالومي زورابيشفيلي
سالومي زورابيشفيلي وجرجول فاشادزه
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
انتهت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بجورجيا والتي عقدت في 28 أكتوبر 2018.

وقد وصل عدد المرشحين إلى 25 مرشحًا رئاسيًا الأمر الذي أثار دهشة الشارع الجورجي لكثرة العدد المتقدم للرئاسة، ممثلين اتجاهات وتيارات سياسية مختلفة. 

ولإنجاح العملية الانتخابية كان على المرشح الحصول على أكثر من نصف الأصوات وبناء على النتيجة التي أعلنتها اللجنة المركزية للانتخابات بجورجيا لم يحصل اي من المرشحين الـ25 على نصف الاصوات واكثر، وتقرر إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية الجورجية.

وستكون جولة الإعادة بين كل من سالومي زورابيشفيلي، والتي يدعمها تكتل «الحلم الجورجي» وقد شغلت منصب وزيرة خارجية سابقة لجورجيا، وجرجول فاشادزه وزير خارجية سابق لجورجيا.

وكانت سفارة جورجيا بالقاهرة فتحت أبوابها أمام الناخبين الجورجيين المقيمين بجورجيا في 28 أكتوبر 2018 من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء حيث تشكلت لجنة من المقيمين الجورجيين بمصر للوقوف على عملية الاقتراع.

كما أن الانتخابات بجورجيا تكون خارج وداخل البلاد في يوم واحد حيث تفتح سفارات جورجيا أبوابها للناخبين ويغلق الصندوق مساء وتكون اللجان المكونة من المقيمين في كل دولة رقيبا على العملية الانتخابية خارج البلاد، ونفس اللجان تقوم بفتح المظاريف والتأكد من إرسال النتائج الى اللجنة المركزية للانتخابات بجورجيا.
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