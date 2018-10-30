جولة إعادة بين مرشحين من أصل 25 في الانتخابات الجورجية

انتهت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بجورجيا والتي عقدت في 28 أكتوبر 2018.

وقد وصل عدد المرشحين إلى 25 مرشحًا رئاسيًا الأمر الذي أثار دهشة الشارع الجورجي لكثرة العدد المتقدم للرئاسة، ممثلين اتجاهات وتيارات سياسية مختلفة.





ولإنجاح العملية الانتخابية كان على المرشح الحصول على أكثر من نصف الأصوات وبناء على النتيجة التي أعلنتها اللجنة المركزية للانتخابات بجورجيا لم يحصل اي من المرشحين الـ25 على نصف الاصوات واكثر، وتقرر إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية الجورجية.





وستكون جولة الإعادة بين كل من سالومي زورابيشفيلي، والتي يدعمها تكتل «الحلم الجورجي» وقد شغلت منصب وزيرة خارجية سابقة لجورجيا، وجرجول فاشادزه وزير خارجية سابق لجورجيا.





وكانت سفارة جورجيا بالقاهرة فتحت أبوابها أمام الناخبين الجورجيين المقيمين بجورجيا في 28 أكتوبر 2018 من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء حيث تشكلت لجنة من المقيمين الجورجيين بمصر للوقوف على عملية الاقتراع.



