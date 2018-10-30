ثقافة أسوان تبدأ تقديم عروض المهرجان القومي للسينما المصرية.. صور

بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم عروض المهرجان القومي للسينما المصرية "السينما لحظات لا تنسى" بفرع ثقافة أسوان، تقدم العروض على حفلتين الأولى تبدأ التاسعة صباحًا والثانية تبدأ السابعة مساء، حيث تستمر الفعاليات حتى ٣ نوفمبر المقبل.



وتضمنت عروض اليوم الأول تقديم أفلام "دعدوش" للمخرج عبد العزيز حشاد ، و"النحت فى الزمن ناجى شاكر" إخراج يوسف ناصر، و"شباك" إخراج يونس حسنى، و"سيدة" إخراج نسمة زعزوع، و"أنا والدكتور صبحى" إخراج محمد محمود ، و"ونس" إخراج أحمد نادر، و"الكنز" إخراج شريف عرفة.



وأعقب تقديم العروض إلقاء ندوة للناقد والباحث السينمائى ياقوت الديب تحدث فيها عن أهداف المهرجان وعناصر الفيلم السينمائى، أداها المخرج والمعد بقناة طيبة خالد شعيب حيث أكد أن السينما فن جامع للفنون الإنسانية فهى مرآة النفس الإنسانية تحرك وتؤثر وتجذب الأحاسيس بغرض الإرتقاء بالنفس فكرًا وثقافة لتسمو بتطلعاتها وأمالها لتطوير حضارة الإنسان وإقامة حوار حقيقى بين ثقافات الشعوب المختلفة لعولمتها فى منظومة ثقافية تخدم التطور بالقيم الإنسانية .