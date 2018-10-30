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أخبار العالم

أركان إسرائيل الأسبق يكشف كواليس تزويد سوريا بمنظومة إس-300

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 09:42 ص
صدى البلد
سمر صالح
ذكر موقع "والاه" الإسرائيلى اليوم الثلاثاء أن مسؤول إسرائيلي رفيع، تساءل عن السبب الذي دفع روسيا تزويد سوريا بمنظومة "إس-300" وقال النائب السابق لرئيس الأركان العامة الإسرائيلية، عوزي ديان: "لقد أسقط السوريون طائرة روسية من قبل والآن يزوّدونهم بمنظومة دفاع صاروخية".

وتابع قائلًا أن هذا يعني أن يكون لديهم قدرات أكبر لإسقاط الطائرات الإسرائيلية؟ نحن نرى أن هذا رد فعل غير مناسب.

وأضاف عوزي ديان، أن "إسرائيل" فوجئت بقرار روسيا تزويد سوريا بمنظومة "إس-300" وأن بلاده لا تنوي مهاجمة المنظومة إذا استخدمها السوريون الاستخدام الصحيح.

واتهم سوريا بإسقاط طائرة "إيل-20" الروسية، وأضاف ديان "أعلم أن هذا موضوع هام بالنسبة لروسيا، وأنا أتفهم ذلك، لقد فقدوا 15 شخصًا. لكننا لم نفعل ذلك.

وكانت روسيا أعلنت عن تزويد سوريا بمنظومة "إس-300" بهدف زيادة أمن العسكريين الروس بعد حادث سقوط الطائرة الروسية من طراز "إيل-20" يوم 17 سبتمبر فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومترًا من الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 15 عسكريًا روسيًا.
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