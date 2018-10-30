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اقتصاد

حطبة تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين شيني و شركات التجارة الداخلية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 09:53 ص
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
علياء فوزى
وقع عبد المطلب مرسى، رئيس شركة الخزف والصيني "شيني" التابعة للقابضة المعدنية، بروتوكول تعاون مع محمد عنارة، رئيس شركة "بيع المصنوعات صيدناوى"، وحمدى أحمد، رئيس الأزياء الراقية، شركات التجارة الداخلية التابعة للقابضة للسياحة والفنادق.

ويهدف البروتوكول إلى الاستفادة من الفروع المدارة بواسطة شركتي التجارة في بيع وتسويق منتجات شركة الخزف والصيني من خلال فروعهما المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ونص البروتوكول على استفادة العاملين بالشركات الثلاث بشراء جميع المنتجات المعروضة بالفروع بالتقسيط وفقــًا للقواعد المنظمة لذلك.

وشهد التوقيع ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضـة للسياحـة والفنـادق والدكتور مدحت نافـع رئيس القـابضة للصناعـات المعدنيـة ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة.

يأتى ذلك فى إطار جهود التعاون بين شركـات قطـاع الأعمال العـام للاستفادة من الطاقـات الانتـاجية والأصول المتاحة.

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