البرلمان العربي يدين العملية الإرهابية بتونس

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، العملية الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن التونسي، مساء أمس "الاثنين"، وسط العاصمة التونسية، وأدت إلى إصابة عدد من قوات الأمن والمدنيين الأبرياء.



وشدد الدكتور السلمي، في بيان، على أن البرلمان العربي يستنكر بشدة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، ويقف ويتضامن مع جمهورية تونس رئيسًا وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض، معبرًا عن تقدير البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها قوات الأمن التونسية للحفاظ على أمن واستقرار دولة تونس ضد قوى الإرهاب والتطرف.



وأكد دعم البرلمان العربي الكامل لدولة تونس في كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي تستهدف قوات الأمن والأبرياء من أبناء الشعب التونسي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.