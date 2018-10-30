عزاء مهندس الديكور بدر تيسير بالحامدية الشاذلية.. غدا

تتلقى عائلة مهندس الديكور الراحل بدر تيسير العزاء في الفقيد الراحل غدا الأربعاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين بعد صلاة المغرب.



يذكر أن بدر تيسير يعد من أهم مهندسي الديكور المصريين، الذي أسس مدرسة خاصة في هذا المجال، تجمع بين البساطة وإبراز التفاصيل الصغيرة، وقد نفذ ديكورات العديد من مسلسلات الفنانين يسرا والهام شاهين وصلاح السعدني ومحمد صبحي ودلال عبد العزيز وغيرهم كثيرون.



وكان بدر تيسير قد رحل بعد صراع طويل مع مرض السرطان وهو زوج الإعلامية نانو حمدي ووالد الفنانة منة بدر تيسير، كما شيعت جنازته أمس الاثنين بحضور أسرته والفنان فاروق الفيشاوي ودنيا عبدالعزيز وأسرة الفنان محمود ياسين.