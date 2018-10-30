تاج راسك لـ شيرين تحقق 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب.. فيديو

حققت أغنية "تاج راسك" للفنانة شيرين عبد الوهاب، 5 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب"، كما احتلت التريند رقم 2 أيضا.



"تاج راسك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع ومكس حسن الشافعي، وتم عمل الفيديو كليب الخاص بالأغنية بواسطة "المصنع - The Factory".



يذكر أن "شيرين" طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد "نسّاي" المكون من 12 أغنية وقد حقق نجاحًا كبيرًا فور طرحه.