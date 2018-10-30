ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تاج راسك لـ شيرين تحقق 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب.. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:17 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
حققت أغنية "تاج راسك" للفنانة شيرين عبد الوهاب، 5 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب"، كما احتلت التريند رقم 2 أيضا.

"تاج راسك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع ومكس حسن الشافعي، وتم عمل الفيديو كليب الخاص بالأغنية بواسطة "المصنع - The Factory".

يذكر أن "شيرين" طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد "نسّاي" المكون من 12 أغنية وقد حقق نجاحًا كبيرًا فور طرحه.
loading...

ترشيحاتنا

كارثة من نوع خاص بالهند.. التلوث يصل إلى حد الخطر في دلهي ..فيديو

كوب من هذا المشروب يقضى على ترهلات البطن وينظفها من الغازات

أركان إسرائيل الأسبق يكشف كواليس تزويد سوريا بمنظومة إس-300

لتوفير أنبوبة البوتجاز.. 6 حيل تجعل الطعام ينضج سريعا

برلمانى: البطاطس ستطرح فى الأسواق بعد 20 يوما بـ 6 جنيهات للكيلو

ليبي: كونتي مؤهل لتدريب أي فريق في العالم

ثنائي الأهلي يتغيب عن مران الفريق اليوم

جنة طفلة لعبت مع رئيس الوزراء تنس الطاولة: كسبته بس خد مني كذا بونط

محمد رشاد يستعد لطرح أغنية إحساسى

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون

توني ماهر في ضيافة صدى البلد.. اليوم

الشناوي ينتظم في مران الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالجيزة بحوزتهم 41 سيارة ..صور

وزير النقل يجتمع مع رئيس إيرماس لدعم السكة الحديد.. صور

ريم البارودي تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة جديدة.. صور

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

فيديو

شاهد.. إندونيسيا تبحث تحت الماء عن ضحايا الطائرة المنكوبة
محافظ القاهرة: افتتاح جراج روكسي خلال شهرين.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الثلاثاء 30-10-2018.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
الأرصاد: الطقس معتدل على أغلب الأنحاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟