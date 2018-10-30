تاج راسك لـ شيرين تحقق 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب.. فيديو

حققت أغنية "تاج راسك" للفنانة شيرين عبد الوهاب، 5 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب"، كما احتلت التريند رقم 2 أيضا.
"تاج راسك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع ومكس حسن الشافعي، وتم عمل الفيديو كليب الخاص بالأغنية بواسطة "المصنع - The Factory".
يذكر أن "شيرين" طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد "نسّاي" المكون من 12 أغنية وقد حقق نجاحًا كبيرًا فور طرحه.
"تاج راسك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع ومكس حسن الشافعي، وتم عمل الفيديو كليب الخاص بالأغنية بواسطة "المصنع - The Factory".
يذكر أن "شيرين" طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد "نسّاي" المكون من 12 أغنية وقد حقق نجاحًا كبيرًا فور طرحه.