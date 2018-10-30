ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

مهلة لسداد مقدم الحجز بمشروع نزهة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:21 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أعلنت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكـان والمــرافق، ورئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الاسكان الاقتصادي، أنه بالنسبة للقرعة العلنية لمشروع " نزهة التجمع الثالث " بمنطقة المستقبل (3) بالتجمع الثالث - مدينة القاهرة الجديدة التي تمت يوم الأحد الموافق 1/4/2018 بإستاد المقاولون العرب، وتيسيرًا من حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، التابع لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الفائزين بالقرعة والذين لم يقوموا بسداد نسبة الــ(20%) باقي مقدم الحجز خلال المهلة الممنوحة لهم.

حيث تقرر إعطاء مهلة إضافية للفائزين لسداد باقي مقدم الحجز بخلاف غرامات التأخير المستحقة، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 18/11/ 2018 الى الاثنين الموافق 17/12/2018 من خلال بنك التعمير والاسكان (فرع القطامية ) .

وأكدت المهندسة نفيسة هاشم أنه لن يعتد بأية طلبات ترد بعد هذه الفترة وسيتم إلغاء التخصيص في تلك الحالة.​
loading...

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة: افتتاح جراج روكسي خلال شهرين.. فيديو

أولياء أمور طالبات مدرسة التحرير بدمنهور: المديرة تهين بناتنا وتسببت بتعرضهن للتنمر

خوسيه ماكيدا يبدي استياءه إزاء إقالة جولين لوبيتيجي

أحمد فتحي يتغيب عن مران الأهلي اليوم

غدا.. طقس مائل للحرارة على القاهرة وأمطار على حلايب وشلاتين

مصرع سائق جرار زراعي في انقلاب سيارة بوادي النطرون

محمد رشاد يستعد لطرح أغنية إحساسى

تعرف على المفاجأة التى لم تصرح بها مى حلمى حتى الآن

WhatsAap يطلق ميزة جديدة

مرجان يكشف طريقة الحصول على تذاكر مباراة الأهلي والترجي

اسعار العملات اليوم

صحف إسبانية تنتقد بيان ريال مدريد بشأن إقالة لوبيتجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالجيزة بحوزتهم 41 سيارة ..صور

وزير النقل يجتمع مع رئيس إيرماس لدعم السكة الحديد.. صور

ريم البارودي تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة جديدة.. صور

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

فيديو

شاهد.. إندونيسيا تبحث تحت الماء عن ضحايا الطائرة المنكوبة
محافظ القاهرة: افتتاح جراج روكسي خلال شهرين.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الثلاثاء 30-10-2018.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
الأرصاد: الطقس معتدل على أغلب الأنحاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟