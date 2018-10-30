انتهاء فعاليات اليوم الأول للدورة الرياضية للعاملين بالبترول

انتهت فعاليات اليوم الأول للدورة الرياضية للعاملين بالبترول والتي نظمتها النقابة العامة للعاملين بالبترول، تحت رعاية المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.



وقال أحمد رمزي، رئيس لجنة الشباب بالنقابة العامة للبترول، في بيان، الثلاثاء، إن الدورة الرياضية استهدفت شركات البترول، ووصل عدد المشاركين في الدورة 41 فريقا من شركات البترول وطاقم تحكيم وإداريين.



وأشار إلى أن هذه الدورة مساهمة من النقابة العامة وتحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة لتفعيل روح التعاون بين النقابة والعاملين.



وصرح رمزي بأن نتائج اليوم الأول حسب ترتيب المجموعات.



رواد فوق 45 لكرة القدم بالترتيب التالي:



( العامة - بتروتريد - بتروجاس - بتروجلف - غاز مصر )



العموم لكرة القدم:



المجموعة الأولى: ( صيانكو - بتروجلف - جاسكو - غاز مصر )



المجموعة الثانية : ( الأمل - إبيسكو- العامة - الفنار )



المجموعة الثالثة : ( إليكم - عش الملاحة - مصر للبترول- الواحة )



المجموعة الرابعة : ( صان مصر- الوسطانى - انابيب البترول - النيل للتسويق )





كرة قدم رواد فوق 35:



المجموعة الأولى :



( مصر للبترول - العامة للبترول - رشيد - الوسطانى - الفرعونية )



المجموعة الثانية :



( جاسكو -إبيسكو- الأنابيب -سوكو



الواحة )



المجموعة الثالثة :



( صيانكو - بتروزيت - النيل - جابكو )



المجموعة الرابعة :



( بتروجاس - المنصورة - بتروتريد - زيتكو - غاز مصر - الأنابيب )



.أما عن تنس الطاولة



المجموعه الاولي : ( بتروجلف - أنابيب ١ - إيكم - بتروزيت)



المجموعه الثانية: (أمل للبترول - إيجاس - الواحه - الوسطاني )



المجموعه الثالثة: ( رشيد - سوكو - أنابيب ٢ - الفرعونية )



المجموعه الرابعه: ( جنوب الوادي - غاز مصر - جاسكو - عش الملاحه )



يذكر أن محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ، أفتتح صباح اليوم الاثنين، الدورة الرياضية التي نظمتها النقابة العامة للعاملين بالبترول ، وشارك في إعدادها كل من امانة الشباب والاعلام بالنقابة العامة للبترول والذي شارك فيها 41 فريق من شركات البترول بمنطقة الإسكندرية والسويس والقاهرة والبحر الأحمر.