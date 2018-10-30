الصحف السعودية: 11 مليار ريال قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين السعودية ومصر.. والرئيس السيسي يستعرض مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ببرلين

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم

"سبق": مصر تشارك في الدورة 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب

"عكاظ": 11 مليار ريال التبادل التجاري غير النفطي بين السعودية ومصر

"واس": وزير الدفاع المصري يلتقي رئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي

"الشرق الأوسط": رفع التبادل التجاري بين مصر والسودان 10 أضعاف قريبًا

"المدينة": السيسي يستعرض جهود مصر في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في برلين

تناولت الصحف السعودية اليوم ،الثلاثاء، عددا من الموضوعات المهمة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمي.وأكدت "عكاظ" أن الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي كشف بلوغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين السعودية ومصر ما يزيد على 11 مليار ريال لعام 2017، وبلغت صادرات المملكة إلى مصر ما قيمته 5 مليارات ريال، وبلغت الواردات من مصر ما قيمته 6 مليار ريال تقريبًا.وقال إن مشاركة المملكة في أعمال البعثة التجارية السعودية المصرية، بتنظيم من هيئة الصادرات، ومشاركة 60 شركة وطنية و28 شركة مصرية من قطاعي الأغذية ومواد البناء تهدف لفتح فرص تصديرية عديدة وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.وأفادت "الشرق الأوسط" بأنه بفضل الميزة النسبية لتداول السلع والمنتجات الغذائية والصناعية بين مصر والسودان، بسبب قرب المسافة وتشابه الأوضاع الاقتصادية، تعهد مجلس الأعمال المشترك بين البلدين في اجتماع له على هامش قمة الرئيسين عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير، الخميس الماضي، بالخرطوم، برفع حجم التبادل التجاري من 500 مليون دولار إلى ملياري دولار بنهاية عام 2019.وأعلن بيان مجلس الأعمال السوداني المصري، الذي انعقد ليومين في الخرطوم، بحضور نحو 7 وزراء اقتصاد البلدين ووقّع 12 اتفاقية، أنه سيعمل على إزالة كل العوائق التي تعترض التجارة والتنقل والامتلاك بين شعبي مصر والسودان، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة، معتبرًا أن الأرقام الحالية للتبادل التجاري، لا ترتقي إلى حجم العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.وقالت "المدينة" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعرض خلال لقائه في برلين أمس، الاثنين، نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، تطورات الأوضاع في مصر على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهدًا كبيرًا في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، موضحًا أثر هاتين الظاهرتين على أمن أوروبا، فيما اعتبر الرئيس الألماني مصر «ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط».وبدأ الرئيس السيسي، يوم الأحد الماضي، زيارة إلى ألمانيا تستغرق 4 أيام، يلتقي خلالها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم، الثلاثاء، كما يشارك في اجتماعات القمة المصغرة للقادة الأفارقة ببرلين.ونقل السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، عن الرئيس السيسي، تأكيده خلال لقاءه شتاينماير، حرص مصر على تكثيف التعاون مع ألمانيا، خصوصًا على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يساهم في زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، من خلال استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها.وأوضحت "سبق" أن مصر، تشارك بوفد تترأسه وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدائم، في الدورة 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تنطلق فعالياتها غدا، الأربعاء، ويفتتحها حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي، خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري حتى 10 نوفمبر المقبل.وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، في تصريح لها، إن الدعوة للمشاركة في الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تأتي انعكاسًا للتوهج الثقافي الحالي في المجتمع، كما تشير إلى التأثير الفكري والفني للمبدعين المصريين إقليمًا ودوليًا، مشيرة إلى أن مصر تتصدر قائمة أعداد دور النشر المشاركة بـ 276 دارًا، إلى جانب أجنحة لإصدارات قطاعات وزارة الثقافة، منها: المجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، وهيئة الكتاب.وقالت "واس" إن القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي التقى اليوم بالقاهرة، رئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي الفريق بريم نيونجابو والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وأوجه التعاون العسكري بين البلدين.كما التقى المسئول العسكري البوروندي أيضًا رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، وبحث معه موضوعات ذات صلة بمجال التدريب والتأهيل للكوادر البوروندية وتبادل الخبرات في العديد من المجالات العسكرية.