10 نوفمبر.. محمد منير يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد

انتهى الفنان محمد منير، من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد الذي لم يستقر على اسم نهائي للأغنية الماستر التي سيحمل اسمها الألبوم، ودخل الألبوم حاليا مرحلة الطباعة إذ من المقرر أن يطرح الكينج الغلاف الماستر الخاص بالألبوم خلال أيام، واستقر "منير" على طرح أولى أغاني الألبوم في العاشر من نوفمبر المقبل.



وتبدأ شركة المحمول الراعية للألبوم في الترويج له من خلال التطبيقات الإلكترونية المختلفة خلال الفترة القادمة.



ومن المقرر إطلاق الألبوم بشكل كامل على CD في الأسواق بعد الانتهاء من طرح أغنيات الألبوم بشكل كامل وذلك مطلع العام الجديد على أن يصور "منير" أغنيتين بطريقة الفيديو كليب مع أحد المخرجين الإيطاليين جارى الاتفاق معه حاليا.



