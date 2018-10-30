فى عيد ميلادها .. تعرفى على سر جمال بشرة إيفانكا ترامب

يحل اليوم عيد ميلاد إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التى أكملت 37 عاما، وعلى الرغم من ذلك تتمتع ببشرة صافية و نضرة وجذابة .



كشفت أبنة رئيس الأمريكى فى إحدى الحوارات الصحفية عن سر جاذبيتها و تمتعها ببشرة نضرة قائلة أن"ترطيب البشرة أساسي للحفاظ على شبابها، وحمايتها من الجفاف وظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة مبكرًا، لذا لابد من تناول ما يكفي من الماء يوميًا

حيث تضيف القليل من الليمون إلى الماء بجانب استخدام كريمات الترطيب، .



وأضافت انها تعلمت هذه النصيحة من أمها التي كانت تجبرها على تنظيف وجهها من المكياج قبل النوم، ولو في ساعات الليل المتأخرة، وتؤكد أن جمال المرأة لا يكتمل إلا ببشرة صحية ونظيفة.



تحتفظ إيفانكا ترامب بعبوات صغيرة من الكريمات داخل حقيبتها، حتى تضعها على وجهها خلال النهار، وتوليها أهمية أكثر من أدوات المكياج نفسها.

