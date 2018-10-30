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حوادث

إصابة طالب بنزيف داخلي بعد تعدي زملائه عليه بسبب المزاح

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:25 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمالات الدمنهورى
أصيب طالب بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة قرية المجد الابتدائية بالرحمانية بالبحيرة، بكدمات ونزيف داخلى بالبطن، وتم استئصال الطحال وحجزه بالعناية المركزة بمستشفى دسوق العام، وذلك بسبب تعدى زميليه عليه أثناء قيامهم باللهو بداخل فناء المدرسة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة الرحمانية عن المحضر أحوال قسم شرطة بدسوق بكفر الشيخ، يتضمن وصول الطفل "محمد. أ"، 10 سنة، طالب بالصف الثالث الابتدائى، بمدرسة قرية المجد الابتدائية بالرحمانية، مقيم بذات القرية، لمستشفى دسوق العام، مصابا بكدمات ونزيف داخلي بالبطن، وتم استئصال الطحال وحجزه بالعناية المركزة، ولا يمكن استجوابه.

وبسؤال عمه "هشام. م"، 33 سنة، سائق، مقيم بذات الناحية، اتهم كلا من "مروان. أ"، 10 سنوات، و"محمد. م"، 10 سنوات، طالبين بالمدرسة المُشار إليها، مقيمين بذات الناحية، بالتعدي على نجل شقيقه المذكور بالضرب حال قيامهم باللهو داخل فناء المدرسة، واتهم إدارة المدرسة بالإهمال وعدم اتخاذ إجراء بشأن الواقعة.

وباستدعاء الطالبين المذكورين وبسؤالهما، قررا بمضمون ما تقدم وبسؤال مدير المدرسة "محمد. ر"، 44 سنة، مقيم بذات الناحية، وقرر بمضمون ما تقدم، وأعيد قيد المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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