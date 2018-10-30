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ديني

أمين الفتوى يشرح كيفية حضور الخشوع في الصلاة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:20 ص
الخشوع في الصلاة
الخشوع في الصلاة
الفسم الديني
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن الخشوع مرتبط بحسن ظن الإنسان بربه ويقينه به، لافتا إلى أن الخشوع هو روح الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى، في دار الإفتاء خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية "الناس"، أن الخشوع يجب أن يكون جزءا هاما من مفهوم الصلاة ويتخللها كما تسري الروح في الجسد.

وأكد أمين الفتوى أن الخشوع في الصلاة يجب أن يكون على أتم وجه، منوها بأن استجلاب الخشوع في الصلاة يبدأ من إدراك الناس لقيمة الصلاة وأن تشعر أنك أمام الله سبحانه وتعالى وإيمانك به وعظمته.
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