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برلمان

رئيس عربية النواب يدين التفجير الإرهابي فى تونس

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:25 ص
التفجير الانتحارى
التفجير الانتحارى الذى استهدف دورية أمنية بوسط العاصمة التون
ماجدة بدوي
أدان النائب أحمد رسلان النائب الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصرى، التفجير الانتحارى الذى استهدف دورية أمنية بوسط العاصمة التونسية، مما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى من قوات الأمن التونسية والمواطنين.

وأعرب رسلان فى بيان، عن تمنياته بسرعة الشفاء لمُصابى الحادث الغاشم، مطالبا من المجتمع الدولي الاضطلاع بدوره فى التصدى لجميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وذلك عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.

كما طالب النائب، المجتمع الدولى بأسره الإسراع فى الأخذ برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى تكون هناك مواجهة شاملة ضد الارهاب بعد أن أصبحت هذه الظاهرة تمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين.
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