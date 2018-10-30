الداخلية تضبط 3859 متهما فى قضايا مخدرات خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم المخدرات، وضرب أوكارها، وتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريبها وكذا استهداف وتصفية البؤر الإجرامية التى يتخذها الخارجين عن القانون مسرحًا لمزاولة أنشطتهم الإجرامية ورصد وإبادة الزراعات المخدرة، وضبط القائمين عليها.



وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى وجهات الوزارة المعنية خلال الفترة من 20 /10 /2018 حتى 26 /10 /2018 عن ضبط 1877 قضية "اتجار وتعاطى فى المواد المخدرة" وبلغ عدد المتهمين فيها 1985 متهمًا.



واستكمالًا لأعمال المكافحة قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقوات الأمن المركزى باستهداف بؤر تجارة المواد المخدرة ومناطق زراعتها، ومنافذ تهريبها على مستوى الجمهورية بعدة حملات أمنية مكبرة خلال أسبوع، أسفرت جهودها عن ضبط 1793 قضية "اتجار وتعاطى فى المواد المخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها 1874 متهمًا.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.