مقالات الكتاب في صحف اليوم.. مكرم محمد أحمد يكتب عن الشراكة المصرية الصينية.. طارق الشناوي يتحدث عن القلادة الفالصو ولص نجيب محفوظ.. وعماد الدين أديب يناقش الفرق بين النموذجين الإماراتي والإيراني

مكرم محمد أحمد يكتب عن أهمية شراكة مصر للصين وزيارة الرئيس لبرلين

عماد الدين أديب يكتب عن النموذج الإيرانى والنموذج الإماراتى والفرق بينهما

طارق الشناوى يتحدث عن المفاجآت التى فجرتها ابنة نجيب محفوظ

تناولت مقالات الصحف اليوم، الثلاثاء، الكثير من القضايا التى تهم الرأى العام منها اعتراف الصين بأهمية مشاركة مصر لها، وزيارة الرئيس السيسي لبرلين، والفرق بين الإمارات التى قامت بتصنيع أول قمر صناعى «خليفة سات» وبين إيران التى تبث التصريحات السلبية والتهديدات طوال الوقت، وأزمة البطاطس وكيفية إدارة الأزمات، والمفاجآت التى فجرتها ابنة الكاتب الراحل نجيب محفوظ.فكتب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد فى جريدة "الأهرام" مقالا بعنوان "مصر وأفريقيا والعالم" تحدث فيه عن اعترف الصين بأن شراكة مصر تُشكل عنصرًا مهما فى رؤيتها لعلاقاتها الجديدة مع أفريقيا، مؤكدا أن موقع مصر العبقرى على ملتقى القارات الثلاث يساند ذلك، إلى جانب دورها التاريخى الحيوى فى القارة الأفريقية سواء خلال مرحلة التحرر من السيطرة الاستعمارية أو فى مهمتها الراهنة التى تجعلها المتحدث الأول باسم إفريقيا فى قضايا التغير المناخى والتنمية وإقامة علاقات عادلة بين الشمال والجنوب، وإحداث توازن مطلوب فى العلاقات بين دول المواد الخام والدول الصناعية المتقدمة، أو فى الحوار بين دول الجنوب بهدف تعزيز العلاقات التجارية داخل القارة الأفريقية.وأضاف: "وإذا كان تعميق التواصل بين ألمانيا وأفريقيا عبر مصر يُشكل أحد أهداف زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى برلين، فإن هدف الزيارة الثانى المتعلق بتعميق علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر يزداد كل يوم ازدهارا بارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 6 مليارات دولار لتصبح مصر ثالث شريك لألمانيا فى الشرق الأوسط وهو يلقى حماس المستشارة الألمانية ميركل التى تحظى بمساندة مصر وتأييدها فى كل خياراتها الصعبة الراهنة حفاظا على وحدة أوروبا وقوتها وقرارها المستقل".وكتب عماد الدين أديب مقالا فى جريدة "الوطن "بعنوان "أيهما أفضل: النموذج الإيرانى أم الإماراتى؟"، والذي تحدث فيه عن تجربة دولة الإمارات العربية التى أطلقت أمس، الاثنين، القمر الصناعى «خليفة سات»، وهو أول قمر يتم تصميمه وتصنيعه فى مركز إماراتى للتقنية النظيفة، وهو إنجاز علمى عربى وعالمى بارز بكل المقاييس.والقمر الجديد هو أول قمر يُصنع بأيدٍ إماراتية، وتم تصنيعه فى مركز محمد بن راشد للفضاء، وهو مخصص للصور الأرضية فائقة الجودة، ولمراقبة التطورات البيئية، وقد استغرق بناؤه والتدريب عليه 4 سنوات كاملة.وتساءل عن حجم التصريحات التى تطلقها دولة مثل إيران فى مجال الحروب النفسية وإثارة البلبلة وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية والتهديدات العدوانية، مقابل تركيز دولة مثل الإمارات لجهودها فى تطوير حياة مواطنيها، وجذب السياحة التى تعدت الـ70 مليون زائر، والتصنيع فى مجال البتروكيماويات وتكنولوجيا السلاح، وتطوير صناعة الخدمات؟ فأيهما أفضل للشعوب، الكلام السلبى أم الفعل الإيجابى؟ نشر التسامح أم نشر العدوان؟ غسيل مخ الرأى العام أم تطوير التعليم والتدريب؟ إقامة متحف «اللوفر» العظيم فى أبوظبى أم معسكر لتدريب الميليشيات فى طهران؟وكتب طارق الشناوى مقالا فى جريدة المصرى اليوم بعنوان "من هو لص «نجيب محفوظ»؟" تحدث عن المفاجآت التى فجرتها ابنة نجيب محفوظ، حيث أشارت إلى لص صديق، كان يدخل بيته ويخرج معه، واستغل عدم قدرة نجيب محفوظ فى سنواته الأخيرة على الحركة فكان يستولى على أمواله، وأن السيدة عطية الله، زوجة أديبنا الكبير، لاحظت تناقص أمواله بعد كل زيارة لهذا الصديق.وأضاف: "قبل نحو عام تابعنا القنبلة الأولى لأم كلثوم فى حوارها مع الإعلامية منى الشاذلى، عندما كشفت حكاية القلادة المزيفة (دهب قشرة)، التى حصل عليها أثناء تكريمه من رئاسة الجمهورية عام 1988، وقالت أيضا إن والدتها تشككت فى القلادة، بمجرد النظر إليها وذهبت بها لبائع الذهب الذى تأكد أن شكها فى محله، والذهب طلع (فالصو)".