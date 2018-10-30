ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

توفير 224 ألف فرصة عمل للشباب يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:29 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم الاثنين، أهم وآخر أخبار المحافظات ضمن فقرة "أحسن ناس" تصدرها توفير 224 ألف فرصة عمل للشباب، واليكم العناوين:

محافظة الأقصر: تسليم 9 مستثمرين أراضي جديدة بمنطقة البغدادي الصناعية

محافظة سوهاج: بدء أعمال تحديث خطة الأعمال الخمسية والتشغيلية

محافظة القليوبية: جامعة بنها تطلق حملة للتوعية بمرض سرطان الثدي

محافظة المنيا: المشرف على مبادرة مشروعك: 12.6 ألف مشروع وفرت 224 ألف فرصة عمل للشباب

محافظة جنوب سيناء: اللواء خالد فودة يؤكد حل مشكلة عجز التمريض بالمستشفيات

محافظة الإسكندرية: "ثقافة الاسكندرية" تنظم المنتدى الثقافي العمالي ببرج العرب.
loading...

ترشيحاتنا

المشدد 10 سنوات لمتهم و5 أعوام لآخر فى قضية خلية الزيتون

قمة بين الرئيس السيسى وميركل اليوم تتصدر نشرة صباح البلد

اسعار العملات اليوم

وزراء أوغندا يتركون رئيسهم يواجه أفعى خلال إلقائه خطابا للشعب

النصائح الـ10 لتنظيف الملابس الشتوية بعد التخزين

للمرة الثانية.. النائب العام السعودي يلتقي نظيره التركي لبحث قضية خاشقجي

الأندية ترفض محاولات اتحاد الكرة لتعديل اللائحة

نيابة أمن الدولة توجه رسالة نارية وتحذيرا شديد اللهجة للمرتشين

مرجان يكشف طريقة الحصول على تذاكر مباراة الأهلي والترجي

في عيد ميلاد ديانا كرزون.. تعرف على أسرار خسارة وزنها

كارثة من نوع خاص بالهند.. التلوث يصل إلى حد الخطر في دلهي ..فيديو

تقرير: تأثيرات سلبية كبيرة تهدد دول البحر المتوسط بسبب تغير المناخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالجيزة بحوزتهم 41 سيارة ..صور

وزير النقل يجتمع مع رئيس إيرماس لدعم السكة الحديد.. صور

ريم البارودي تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة جديدة.. صور

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

فيديو

شاهد.. إندونيسيا تبحث تحت الماء عن ضحايا الطائرة المنكوبة
محافظ القاهرة: افتتاح جراج روكسي خلال شهرين.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الثلاثاء 30-10-2018.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
الأرصاد: الطقس معتدل على أغلب الأنحاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟