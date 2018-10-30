توفير 224 ألف فرصة عمل للشباب يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم الاثنين، أهم وآخر أخبار المحافظات ضمن فقرة "أحسن ناس" تصدرها توفير 224 ألف فرصة عمل للشباب، واليكم العناوين:
محافظة الأقصر: تسليم 9 مستثمرين أراضي جديدة بمنطقة البغدادي الصناعية
محافظة سوهاج: بدء أعمال تحديث خطة الأعمال الخمسية والتشغيلية
محافظة القليوبية: جامعة بنها تطلق حملة للتوعية بمرض سرطان الثدي
محافظة المنيا: المشرف على مبادرة مشروعك: 12.6 ألف مشروع وفرت 224 ألف فرصة عمل للشباب
محافظة جنوب سيناء: اللواء خالد فودة يؤكد حل مشكلة عجز التمريض بالمستشفيات
محافظة الإسكندرية: "ثقافة الاسكندرية" تنظم المنتدى الثقافي العمالي ببرج العرب.
محافظة الأقصر: تسليم 9 مستثمرين أراضي جديدة بمنطقة البغدادي الصناعية
محافظة سوهاج: بدء أعمال تحديث خطة الأعمال الخمسية والتشغيلية
محافظة القليوبية: جامعة بنها تطلق حملة للتوعية بمرض سرطان الثدي
محافظة المنيا: المشرف على مبادرة مشروعك: 12.6 ألف مشروع وفرت 224 ألف فرصة عمل للشباب
محافظة جنوب سيناء: اللواء خالد فودة يؤكد حل مشكلة عجز التمريض بالمستشفيات
محافظة الإسكندرية: "ثقافة الاسكندرية" تنظم المنتدى الثقافي العمالي ببرج العرب.