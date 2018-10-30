تعرف على المفاجأة التى لم تصرح بها مى حلمى حتى الآن

أعلنت الإعلامية مى حلمى أمس، الاثنين، عن تعاقدها مع إحدى القنوات لتقديم برنامج اجتماعى جديد عن كرة القدم، ورفضت أن تصرح باسم القناة التى ستظهر بها وأرادت أن يكون اسم البرنامج والقناة مفاجأة.



ونشر الماكيير تامر دهب صورة تجمعه بمى من تصوير إحدى حلقات برنامج "الهوانم"، ليعلن بذلك ظهور مى فى البرنامج على قناة "القاهرة والناس".



جدير بالذكر أن برنامج "الهوانم" الذي سيعرض على قناة "القاهرة والناس" يهتم بالموضوعات الخاصة بالمرأة والأسرة، وتم البدء في تصوير حلقاته التى ستعرض فى خلال أيام، وقد جاء بديلًا لبرنامج "نفسنة" الذى كانت تقدمه هيدى كرم وبدرية طلبة وانتصار وحقق نجاحا كبيرا.

