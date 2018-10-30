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حوادث

لزواجه منها.. النيابة تصرف عاطلا تعدى على فتاة جنسيا بباب الشعرية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اسلام مقلد
قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، برئاسة المستشار هيثم جمال صرف عاطل من سراي النيابة عقب تصالحه مع أسرة فتاة تعدى عليها جنسيا ثم قام بالزواج منها بالقسم.

تبين من تحقيقات النيابة العامة أن المشكو فى حقه، تعرف على الفتاة عن طريق "فيسبوك ونشأت بينهما علاقة عاطفية تطورت إلى لقاءات سرية، عاشرها خلالها المشكو فى حقه بعد أن أوهمها بالزواج ، إلا أنه بعد ذلك حاول التهرب منها بحجة ظروفه المالية، وعدم قدرته على الزواج.

وبعد إخبار الفتاة أسرتها خشية من فضح أمرها، أعدوا له كمينا تمكنوا فيه من ضبطه، بعد أن طلبت منه الفتاة اللقاء الأخير، و اقتادوه إلى قسم باب الشعرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأمام النيابة طلب المشكو في حقه الزواج من الفتاة، وأصدرت النيابة قرارها المتقدم.
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