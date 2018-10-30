بنك الدم: لدينا عجز واحتياجاتنا تصل إلى 3 ملايين كيس سنويا.. فيديو

أكد الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير بنك الدم المركزي التابع للهلال الأحمر المصري، أن مصر لديها عجز في الدم، ونحتاج إلى 3 ملايين كيس دم سنويًا، مشيرًا إلى أن حجم العجز 1.5 مليون كيس دم.



وأوضح "سراج الدين"، خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد" والمذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم، الثلاثاء، أن مصر تفتقد ثقافة التبرع بالدم لذا لابد من حملات توعية شاملة للتبرع به، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعى لمخاطبة الشباب لأنهم أكثر فئة تتبرع بالدم، والتي كان لها مردود إيجابي.



وقال مدير بنك الدم المركزي إنه بعض المواطنين بدأوا يتصلون هاتفيًا من أجل التبرع بالدم، وذلك بعد نشر الوعي الكامل.