جوارديولا يعلق على إقالة لوبيتيجي من تدريب ريال مدريد

علّق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، على إقالة مواطنه جولين لوبيتيجي من تدريب فريق ريال مدريد مساء أمس، وذلك بعد النتائج السلبية التي حققها مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، والهزيمة القاسية أمام برشلونة يوم الأحد الماضي، بخماسية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الليجا.





وقال جوارديولا، في تصريحات نشرتها صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية: "حزين من أجل لوبيتيجي، هو صديقي وقضينا أيامًا رائعة في برشلونة، بالطبع سأتصل عليه لاحقًا، لكن هذا هو الحال عندما تدرب نادي كبير جدًا جدًا مثل ريال مدريد، إذا لم تفز فلن تستمر".





وكان لوبيتيجي، تولى تدريب ريال مدريد في شهر يونيو الماضي، قبل انطلاقة بطولة كأس العالم بيومًا واحدًا، وقام الاتحاد الإسباني لكرة قدم، بإقالته فورًا من قيادة المنتخب الإسباني، بعدما أعلن ريال مدريد تعاقده معه.



