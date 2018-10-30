أمير الكويت: آمل ألا يؤدي تحسن أسعار النفط إلى عرقلة مسار الإصلاح الاقتصادي

عبر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء عن أمله في ألا يؤدي التحسن المؤقت في أسعار النفط إلى عرقلة مسار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ سنوات تحت ضغط هبوط أسعار الخام الذي تشكل عائداته نحو 90 في المئة من موارد الميزانية العامة.



وقال أمير الكويت في كلمة افتتح بها دور انعقاد مجلس الأمة (البرلمان) "أدعو الحكومة والمجلس إلى استكمال مسيرة وإنجاز القوانين وبرامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى مسار مستقل في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل المنتجة للشباب التي تسهم في دفع عجلة التنمية".



وأضاف "وآمل ألا يؤدي التحسن المؤقت الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا الى عرقلة هذا المسار المهم الذي يستهدف حماية وضمان مستقبل الأجيال القادمة".