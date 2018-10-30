البحوث الإسلامية: قوافل المحافظات تختتم فعاليتها بتنفيذ 709 لقاءات توعوية

اختتمت قوافل التوعية الأسبوعية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية الأسبوع الماضي عملها الأسبوع الجاري بعد عقد 709 لقاءات توعوية مع الجماهير في محافظات: بورسعيد، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، والفيوم بالإضافة إلى مدينة العاشر من رمضان، ووادي النطرون، وعزبة خيرالله بالقاهرة، ومركز قوص بمحافظة قنا.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.محيي الدين عفيفي إن الوعاظ الذين شاركوا في تلك القوافل ركزوا في تواصلهم مع الناس على عدة محاور مهمة منها: بناء الأوطان وحمايتها، والتحذير من بعض الظواهر السلبية كالشائعات، والعنف ضد المرأة، وغياب مبدأ المتابعة المستمرة لأفراد الأسرة، إلى غير ذلك من الظواهر التي ينتج عنها كثير من المشكلات المجتمعية التي يصعب معها البناء وتقديم أجيال نافعة لنفسها ووطنها.



أوضح الأمين العام أن القوافل ضمت 70 واعظًا من وعاظ الأزهر الشريف، تواصلوا مع الناس بفئاتهم المختلفة سواء الطلاب في المدارس والمعاهد، أم الشباب في النوادي ومراكز الشباب، أم العاملين في المصالح الحكومية المختلفة، وذلك بالإضافة لقاءات ودروس المساجد.



وأشار عفيفي إلى أن المجمع مستمر في توجيه تلك القوافل بشكل أسبوعي، ضمن خطته التوعوية للانتشار والتواجد في كل قرى ومدن ومحافظات الجمهورية، لإقرار منظومة التعايش السلمي بين الناس، ودعم خطط التنمية التي تقوم بها الدولة، وتحصين الشباب من خطر الفكر المتطرف.