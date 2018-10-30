شاهد.. إندونيسيا تبحث تحت الماء عن ضحايا الطائرة المنكوبة

عرضت فضائية "euro news" لقطات حية، أثناء البحث تحت الماء عن ضحايا ركاب الطائرة المنكوبة التي سقطت في إندونيسيا.



وكثفت إندونيسيا عمليات البحث عن طائرة الركاب التي سقطت في البحر، وهي من طراز "بوينج 737 ماكس 8"، في ظل مخاوف من أن جميع من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصًا قد لقوا حتفهم، وقامت الأجهزة المختصة بنشر أجهزة إرشاد لاسلكية تحت الماء لتتبع مسجلات الصندوق الأسود واكتشاف سبب تحطم طائرة جديدة تقريبًا بعد دقائق من إقلاعها.



وتعد إندونيسيا واحدة من أسرع أسواق الطيران نموًا في العالم، لكن سجل السلامة فيها غير مستقر، وفي ظل الاحتمال شبه المؤكد بأن جميع من كانوا على متن الطائرة لاقوا حتفهم، فإن هذا التحطم بصدد أن يصبح ثاني أسوأ كارثة جوية في البلاد.

