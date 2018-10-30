الإمارات تصدر مرسوما بقانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء عن إصدار مرسوما بقانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



وتناول المرسوم الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.



وقال نائب حاكم دبي وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: "تحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة نظرًا لما لها من دور هام في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب".