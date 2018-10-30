بحث سبل التعاون بين جامعة طنطا واللجنة النقابية للعلوم الصحية بالغربية

استقبل الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث أعضاء اللجنة النقابية المهنية للعلوم الصحية بالغربية.



وأشار د. "الشيخ" أنه تم اثناء اللقاء مناقشة التعاون مع جامعة طنطا ، وامكانية التسجيل للدراسات العليا للحاصلين على دراسات متخصصة ، وامكانية التعاون في تنظيم حفلات التخرج بقاعة المؤتمرات ، بالإضافة إلى اقامة دورات متخصصة في مجالات الأشعة والمعامل ومراقب الأغذية والتسجيل الطبي و صيانة الأجهزة الطبية يحاضر فيها اساتذة الجامعة لصقل مهارات الفنيين بمواقع الخدمات المختلفة.

