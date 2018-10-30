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محافظات

جولة رئيس شبرا تكشف غياب الأطباء وعديد من السلبيات بمستشفى أبو المنجا

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 01:03 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
قام اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة اليوم، بتفقد مستشفى ابو المنجا المركزي بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بضرورة المتابعة المستمرة للمؤسسات والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد رئيس المدينة سير الأعمال بالمستشفى وكشفت الجولة عدم تكليف مدير المستشفى لأطباء تخدير وجراحة وأخصائي نساء للقيام بأعمال النوبتجية وعدم تواجد طبيب عنايه (تخصص عناية مركزة).

كما كشفت الجولة تعطل جهاز تحليل (صورة الدم كاملة) عن العمل مما يؤدى إلى إجراء المرضى تحاليل خارج المستشفى، كما كشفت الجولة عدم تواجد فنى الأشعة وكاتب الاستقبال.

وأشار الوصيف إلى أنه على الفور تم استدعاء مدير الإدارة الصحية بحي غرب شبرا الخيمة لإخطاره بالملاحظات واتخاذ كل الإجراءات حيالها وتحويل مدير المستشفى وفني الأشعة وكاتب الاستقبال للتحقيق.
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