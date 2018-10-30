محافظ المنيا يستقبل التوأم المخترع لبحث مبادرة نحن نستطيع.. صور

استقبل اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، التوأم محمد وحسام سيد مصطفى من ذوى الاحتياجات الخاصة الملقبين بـ"التوأم المخترع " من أبناء مركز بني مزار، حيث استمع المحافظ إلى فكرة التوأم والتي تدور حول إقامة مبادرة بعنوان "نحن نستطيع" والتي تهدف إلى دعم التعاون بين الشباب ومتحدى الإعاقة بما يرفع الروح المعنوية لديهم ويكسبهم مزيدًا من الثقة في أنفسهم من خلال دمجهم داخل المجتمع .



أكد المحافظ أن القيادة السياسية أعلنت ان عام 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تولى اهتمامًا كبيرًا بهم لدمجهم داخل المجتمع، وتبذل جهودا في تيسير أمورهم الحياتية ودعم مواهبهم، لأنهم جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي.



وأضاف أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير جميع السبل الحياتية والرعاية لهم، مؤكدا أهمية دور التأهيل للمعاقين ودمجهم وتمكينهم بما يحقق صالح المجتمع، وتذليل الصعوبات التي تعترض أعمالهم كونهم فئة هامة تتمتع بإمكانات وقدرات تؤهلهم ليصبحوا قوة إنتاجية لا يستهان بها في المجتمع.



قدم قاسم الشكر للجمعيات الأهلية والمؤسسات التي ترعى ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد وعدم اليأس حتى يصبح ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب مهارات وأكثر مشاركة في المجتمع.



يذكر أن، التوأم تخرجا من كلية الآداب قسم الإعلام بجامعة المنيا، وقد حصلا على المركز الثاني على مستوى المحافظة 2012 في مصادر العلوم والهندسة والمركز الأول على مستوى المحافظة 2013 من المركز الاستكشافي لرعاية الموهوبين والمركز الثاني بمسابقة البحث العلمي بجامعة المنيا عام 2014، كما تم ترشيحهم كأفضل شخصيات لعام 2015 من منظمة حقوق الإنسان فرع القاهرة .

