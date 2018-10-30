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رياضة

أبو الوفا يتهم مسئولي اتحاد الكرة بالعنصرية بسبب ممثلي الصعيد

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 12:54 م
صدى البلد
يسري غازي
أبدى محمد أبو الوفا عضو اتحاد كرة القدم غضبه من وجود ممثلى أندية الصعيد فى المقاعد الخلفية بالجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم المنعقدة حاليا فى أحد فنادق ٦ أكتوبر.

ووجه أبوالوفا اتهامات إلى مسئولي الجبلاية بالتمييز والتفرقة بين الأندية ما جعل هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد للتدخل من أجل تهدئة الأوضاع.

كان النصاب القانونى للجمعية العمومية لاتحاد الكرة المقامة حاليا في أحد فنادق مدينة ٦ أكتوبر اكتمل بعد حضور ٢٠٥ أعضاء من ممثلي الأندية من أعضاء الجمعية العمومية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التكميلية على المقعدين الشاغرين عقب استقالة الثنائى حازم وسحر الهوارى بعد تصديق المحكمة الاقتصادية على الحكم الصادر ضدهما بالحبس مدة ٥ سنوات.

ويتنافس على خلافة حازم الهوارى الثنائى أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق فيما يتنافس على مقعد المرأة كل من دينا الرفاعى والمحكمة شيماء منصور.
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