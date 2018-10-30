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رياضة

عرض فيلمين بعمومية الجبلاية عن إنجازات الكرة المصرية خلال سنتين

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 12:50 م
صدى البلد
يسري غازي
عرض مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على أعضاء الجمعية العمومية، فيلمًا تسجيليًا عن الإنجازات التي تحققت للكرة المصرية منذ انتخاب مجلس الإدارة في أغسطس 2016.

وتضمن الفيلم لقطات من تأهل المنتخب الوطني لنهائيات الأمم الإفريقية والوصول إلى المباراة النهائية بعد غياب 3 دورات والفوز بثلاثة جوائز إفريقية من بين 4 جوائز رشحت لها الكرة المصرية كأحسن لاعب وأفضل مدرب وأفضل ناد، إضافة إلى التأهل لنهائيات كأس العالم بعد غياب 28 عاما و إحراز الميدالية البرونزية لكرة الصالات في أولمبياد الشباب ، واستضافة الجمعية العمومية للكاف، وعودة اتحاد الكرة إلى مسئوليته الاجتماعية بتوقيع اتفاقية مستشفى أبو الريش للأطفال.

كما تم عرض فيلم خاص عن تطور العمل في مركز المنتخبات الوطنية المقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2019.

وكانت الجمعية العمومية للجبلاية بدأت بالوقوف دقيقة صمت احترامًا وتقديرًا لروح سمير زاهر رئيس الاتحاد الأسبق وكل من خدم الكرة المصرية.

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