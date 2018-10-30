جمال شقرة: هناك شهادات إسرائيلية تؤكد صدمة تل أبيب من انتصار أكتوبر

قال اللواء محمود خلف مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وأحد أبطال نصر أكتوبر، إن قيمة الإنجاز التى تمت خلال حرب 6 أكتوبر لا تأتي إلا بسرد الوقائع التي سبقت الحرب، لأن المقارنة بين الحال الذى كنا عليه والحال بعد الحرب، هي أصدق تعبير عن حجم الإنتصار.



جاء ذلك خلال ملتقى الهناجر الثقافى، الذى يقيمه شهريا قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك أمس الاثنين بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز، وقد شارك فيه الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الناقد الفني الدكتور أشرف عبد الرحمن، الأستاذ بأكاديمية الفنون، بمصاحبة فرقة عشاق النغم بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، وأدار الملتقى الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد رئيس ومؤسس الملتقى .



وأشار خلف إلى أن بعد النكسة قامت القوات المسلحة بإعادة تقييم نفسها، وكان أمامها عدة تحديات تمثل نقاط قوة للعدو، وهى خط بارليف، واحتلال الأرض وقدرة الطيران الإسرائيلى، وتوحد الشعب المصرى وساند الجيش، واستعد الشعب للمعركة وربط الحزام، ولذلك أجمع الكل علي أن الشعب المصري كان صاحب الإنجاز في الحرب.



وأشار الدكتور جمال شقرة أستاذ علم التاريخ بجامعة عين شمس، إلى أن الوثائق العبرية وترجمتنا للكتب الاسرائيلية، تؤكد وتثبت اعترافات إسرائيل وحالة الذهول التى أصابتهم بانتصارنا فى حرب الاستنزاف وأكتوبر 73، ولكن لديهم قدرة على تزيف التاريخ وتشويه الحقائق، ورغم ذلك فإن هناك شهادات واعترافات بأن القوات المسلحة المصرية أبطال ورجالة، ومن هذه الشهادات قمت بعمل كتاب تحت عنوان "شهادات اسرائيلية" عن إنتصارات أكتوبر وحرب الإستنزاف.