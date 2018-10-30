خناقة بين مندوب أحد أندية سوهاج وممثل الطيران في عمومية اتحاد الكرة

نشبت خناقة بين مندوب أحد أندية سوهاج ومندوب نادى الطيران خلال فعاليات الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة القدم التى تجرى فعالياتها حاليا فى أحد فنادق ٦ أكتوبر.





بدأت المشادة عندما اعترض مندوبو أندية الصعيد على إقامتهم فى فندق موفنبيك البعيد عن مقر انعقاد الجمعية العمومية للجبلاية ، بينما زملاؤهم مندوبو أندية بحري يقيمون فى نفس فندق انعقاد الجمعية العمومية.





واعترض محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة على هذا الأمر بشدة لما فيه من تفرقة بين الأندية فى الصعيد وبحرى، واحتد مندوبو أندية الصعيد وعلت الأصوات داخل القاعة.





بدوره اعترض مندوب نادى الطيران على أسلوب أبو الوفا، قائلا له: "لو حدث ذلك مع أندية القاهرة ما كان رد فعلك يخرج بهذا الشكل"، ما أدى إلى قيام مندوبي أندية الصعيد بالاعتراض والاحتكاك بمندوب الطيران.



