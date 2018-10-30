نيكول كيدمان في العرض الخاص لفيلمها الجديد Boy Erased ..صور

حضرت النجمة العالمية نيكول كيدمان العرض الخاص لفيلمها Boy Erased الذي أقيم أمس "الاثنين" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية بحضور نجوم العمل.



وظهرت كيدمان، خلال هذه الإطلالة بفستان من اللون الموف مطرز بالكامل بالترتر مع شعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة.



وتدور أحداث الفيلم حول ابن رجل دين من الطائفة المعمدانية يضطر للمشاركة في برنامج تحويل الميول الجنسية المدعوم من قِبَل الكنيسة.



ومن المقرر طرح الفيلم يوم 2 نوفمبر بدور العرض الامريكية والعالمية.

