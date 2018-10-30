كوارث تضرب العالم.. إعصار الفلبين وتلوث الهند أبرزها ..فيديو

لم تخلُ برامج التوك شو الصباحية المذاعة على الفضائيات المصرية والعربية، من الأخبار المتنوعة من كل أنحاء العالم، واهتمت بالكوارث التي تعرضت لها عدد من الدول، فضلًا عن الغرائب واللقطات والمواقف الجديرة بالعرض والتوثيق وكانت من أهمها.





إعصار يدمر أسقف المنازل وأعمدة الإنارة في الفلبين





ضرب إعصار "يوتو" القوى، فجر اليوم "الثلاثاء"، معظم مناطق شمال الفلبين، وذلك بعد ساعات من إجلاء آلاف الأشخاص من المناطق المتوقع أن يمر بها للحفاظ على أرواحهم.





وضرب الإعصار بلدة "دينابيج" فى إقليم "إيزابيلا" شمال شرق البلاد، تصاحبه رياح تبلغ سرعتها 150 كيلومترًا في الساعة، حيث تسبب الإعصار في سقوط العديد من الأشجار وأعمدة الكهرباء إضافة إلى أسقف بعض المنازل الصغيرة، إلا أنه لم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا.









كارثة من نوع خاص بالهند.. التلوث يصل إلى حد الخطر في دلهي





عرض برنامج "صباح الورد"، والمذاع عبر فضائية "تن" اليوم، الثلاثاء، لقطات حول زيادة معدلات التلوث بمدينة دلهي بالهند حتى تحول الهواء إلى اللون الرمادى الخانق بالعاصمة الهندية.





وغطى التلوث وطبقة من الهواء الرمادي الخانق العاصمة الهندية، حيث أظهرت بيانات حكومية، أن جودة الهواء تتدهور إلى مستويات "شديدة" أو "سيئة للغاية" في جميع أنحاء البلاد.





ونصحت السلطات السكان بالفعل، بأن يبتعدوا عن الأماكن المفتوحة قدر الإمكان اعتبارا من بداية الشهر المقبل حتى نهاية مهرجان ديوالي الهندوسي على الأقل في السابع من نوفمبر، عندما تزيد الألعاب النارية من تلوث الهواء، الذي فاقمه حرق مخلفات المحاصيل في الولايات المجاورة.









إندونيسيا تبحث تحت الماء عن ضحايا الطائرة المنكوبة





عرضت فضائية "euro news" لقطات حية، أثناء البحث تحت الماء عن ضحايا ركاب الطائرة المنكوبة التي سقطت في إندونيسيا.



