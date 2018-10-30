ثقافة الفيوم تناقش التنمر وتحتفل بنصر أكتوبر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الفيوم تضمنت محاضرتين حول التمر وثقافة الاختلاف وحفل فني.



ففي الفيوم العاصمة عقدت مكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان ثقافة "الاختلاف وقبول الآخر" ألقاها محمد محمود صالح بمدرسة الثانوية بنات بدأها بعصف ذهني مع الطالبات حول ثقافة الخطأ والصواب وسلطة الضمير والنسبية في الخطأ والصواب وتعريف الآخر وكيفية تقبله، مشيرا للتغير الدائم لوعي الإنسان وضرورة استيعاب ومواكبة التغيير.



كما أقامت المكتبة محاضرة بعنوان ''لا للتنمر" بمدرسة صلاح سالم الثانوية بنين ناقشت تعريف معنى التنمر وتوضيح أنواعه المختلفة مثل التنمر اللفظي والجسدي والإلكتروني والاجتماعي والمدرسي، كما تناولت طرق المواجهة لكل نوع من هذه الأنواع وذلك ضمن مبادرة المدرسة بعنوان "معا ضد التنمر"، أعقبها ورشة تطبيق على المحاضرة شملت تجميع لكل صور التنمر بعنوان ''لا للتنمر ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠''.



وفي طامية نظم بيت الثقافة حفل فنى بمناسبة الذكرى الـ٤٥ على نصر أكتوبر العظيم بحضور النائب محسن أبو سمنة والعميد حسن صفوت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم وعويس عبد السلام نائب رئيس مجلس مدينة طامية، بدأ الحفل بافتتاح معرض للفنون التشكيلية، وتضمن الحفل قصيدة شعرية للطالبة شيرى أشرف واختتم الحفل بعرض فنى لفرقة كورال الطفل بقصر ثقافة الفيوم.