في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن ديانا كرزون

تحتفل اليوم الفنانة ديانا كرزون بعيد ميلادها، فهي من مواليد 30 أكتوبر 1983 وقد أكملت اليوم عامها الـ35.



وبدأت ديانا كرزون نشاطها الفني عام 2004 من خلال برنامج "سوبر ستار" والذي كان يهدف إلى اكتشاف المواهب وحققت من خلاله نجاحا كبيرا.



وقدمت ديانا كرزون عددا من الألبومات الغنائية المميزة وهم سوبر ستار العرب والعمر ماشي وديانا كرزون 2010 وراسك بالعالي وخليجي ديانا كرزون.



وخاضت ديانا كرزون تجربة التمثيل مرتين الأولى من خلال مسلسل "في منتهى العشق" والثانية بمسلسل "طريان".