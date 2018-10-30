مطار اسطنبول الجديد .. عندما تباهى أردوغان بافتتاح مقبرة للعمال

ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس الاثنين، وهو يفتتح مطار اسطنبول الجديد متباهيا بأنه أغلى مطار في العالم حيث تبلغ تكلفته الإجمالية 10.5 مليار دولار ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2028، إذ رسم أردوغان لنفسه صورة السلطان وهو يفتتح الجزء الأول فقط من المشروع وسط ضجة إعلامية كبيرة وحالة من الجدل في أنقرة، حيث يخطط الرئيس التركي ليحل المطار الجديد محل مطار أتاتورك الدولي الموجود في نفس المدينة، إلا أن التكلفة الحقيقية للمشروع وما لم يذكره أردوغان هي دماء مئات العمال وإزالة مساحات شاسعة من الغابات لتدشين المطار الجديد في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد..



يقول الأمين العام لاتحاد عمال البناء في تركيا إن "المطار أصبح مقبرة" حيث تم توظيف أكثر من 36 ألف عامل من أجل إنجاز المطار وتعرضوا لضغوط شديدة وساعات عمل طويلة، موضحا أنه تم رصد 37 حالة وفاة للعمال و100 حالة وفاة أخرى لأشخاص مجهولين الهوية، وفقا لقناة "فرانس 24" الفرنسية.



وأشارت تقارير إعلامية تركية إلى وفاة 400 عامل في موقع بناء المطار منذ بدء العمل بالمشروع في 2015، وإن جثث العمال كان يتم إخفائها ويحصل ذويهم على الأموال، إلا أن وزارة العمل التركية أنكرت الأمر واعترفت بوفاة 27 عامل فقط نتيجة لـ"مشاكل صحية وحوادث طرق".



في سبتمبر الماضي، أعلن العمال إضرابهم بعد حادث حافلة عمال أدى لإصابة 17 منهم بجروح بالغة، إلا أن قوات أردوغان ألقت القبض على 400 منهم وسجنت 30 شخصا مازالوا ينتظرون محاكمتهم حتى الآن.



وأضافت القناة الفرنسية أن نقابات العمال نددت بظروف العمل المروعة في تركيا مشبهين ما يتعرضون له بـ"معسكرات الاعتقال"، فإضافة إلى المعاملة غير الإنسانية تظهر معاناة العمال أيضا في المعسكرات التي يعيشون بها والغذاء ردئ الجودة والتأخر في المرتبات وغيرها من انتهاكات حقوق العمال، ونقلت القناة عن نقابي قوله "موقع بناء المطار هو معسكر للعبيد .. تركيا تسخر العمالة الرخيصة لتستفيد من أوروبا".



في سياق آخر، انتقدت الجماعات المدافعة عن البيئة ما قامت به السلطات التركية لبناء المشروع الجديد، حيث تم تدمير أكثر من 2.5 مليون شجرة وإزالة وتدمير مساحة شاسعة من الغابات والأراضي الخصبة، فضلا عن إنشاء المطار في طريق حيوي للطيور المهاجرة مما يهدد حياتهم.



وأشارت القناة إلى جملة مكتوبة على مدخل المطار الجديد "إنه ليس مجرد مطار .. إنه علامة النصر"، حيث يوهم أردوغان نفسه بتحقيق انتصارا بافتتاح الجزء الأول من هذا المشروع الذي كلف بلاده ملايين الدولارات في ظل وضع اقتصادي متردي وانهيار ملحوظ للعملة المحلية.